Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Skolen ved Søerne, som ligger på Frederiksberg, er netop nu ved at blive evakueret.

Det skyldes kraftig røgudvikling på en af skolens etager.

»Der er udbrudt brand i tagetagen i en bygning på Skolen ved Søerne. Skolen er derfor ved at blive evakueret,« skrev Københavns Politi indledningsvist på Twitter.

Københavns Politi oplyser til B.T., at betjente stadig er til stede på skolen, men at branden heldigvis viste sig at være mindre alvorlig end først antaget.

»Der er melding om kraftig røgudvikling, men ikke brand,« oplyser Københavns Politi.

Der er ikke sket skade på bygningen, og ingen personer er kommet noget til.

Politiet modtog anmeldelsen klokken 09.34.

Årsagen at der opstod røgudvikling på tagetagen på Skolen ved Søerne er endnu uvis.