Kriminalteknikere fra politiet er i øjeblikket til stede på Thomas Gotthard og Maria From Jakobsens adresse i Frederikssund.

Her interesserer de sig særligt for haven, hvor de ifølge B.T.s mand på stedet går med poser i hånden og leder.

Det er anden dag i træk, at politiet er til stede på adressen. Ifølge B.T.s oplysninger var en håndfuld civilklædte efterforskere også på bopælen torsdag, hvor de brugte adskillige timer.

Her var de ligeledes interesseret i haven.

Foto: Steven Knap/Byrd Vis mere Foto: Steven Knap/Byrd

Interessen for huset kommer samtidig med, at politiet har gjort nye fund, som de mener har en relation til det formodede drab på Maria From Jakobsen. Ifølge politiet er det den drabstiltalte Thomas Gotthard selv, der har henledt opmærksomheden på Sundbylilleområdet, hvor man har gjort fundet.

Politiet vil imidlertid ikke oplyse, hvad de har fundet – ej heller om det er biologisk materiale eller fysiske ting.

»Det har jeg ingen yderligere kommentarer til,« lød det tidligere fredag fra lederen af efterforskningen – politikommissær Jakob Rahbek.

Sognepræsten Thomas Gotthard er tiltalt for drabet på sin egen hustru, Maria From Jakobsen.

Foto: Steven Knap/Byrd Vis mere Foto: Steven Knap/Byrd

Af anklageskriftet mod Thomas Gotthard fremgår det, at han i løbet af præcis 81 minutter mellem klokken 08.24 og 09.45 ifølge politiet på endnu ukendt vis dræbte Maria From Jakobsen i Frederikssund eller omegn.

Efterfølgende skal han angiveligt have skaffet sig af med liget et ukendt sted og på ukendt vis.

Præsten har pure afvist alle anklager mod ham. Han blev anholdt og sigtet for drabet på sin hustru, som han har to børn med, 15. november – knap to uger efter hun i første omgang blev meldt savnet.