Københavns Vestegns Politi fandt mandag aften en stærkt mumificeret død person på en adresse på Sydvestvej i Glostrup. Nu er den afdøde blevet identificeret.

»Ja, vi ved, hvem han er. Men det er ikke noget, vi meddeler offentligheden endnu, fordi den afdøde stammer fra en anden politikreds, hvor han var meldt savnet,« siger vagtchef ved Københavns Vestegns Politi Brian Holm til BT.

»Intet tyder på, at han har været udsat for en forbrydelse,« siger vagtchefen.

Ved I, hvor længe liget har ligget der?

»Ja, men det ønsker vi ikke at oplyse på nuværende tidspunkt. Vi har ikke flere kommentarer på nuværende tidspunkt af hensyn til den afdødes pårørende.«

Politiet fik anmeldelsen om det makabre fund klokken 16.52 efter at en privatperson havde fundet noget, der kunne ligne en dukke i et buskads. Vedkommende sendte politiet billede, og da det blev undersøgt nærmere, viste det sig, at der var tale om et stærkt mumificeret lig..

»Det betyder, at man har ligget der så længe, at huden er tørret så meget ind, at man har fået blotlagt dele af kraniet,« sagde Brian Holm til Ritzau tidligere mandag aften.

Liget lå mellem en parkeringsplads og en hæk og var derfor meget svært at se. Det forklarer, hvorfor den døde person først er blevet fundet nu.

Da politiet ankom, var liget så medtaget, at de end ikke kunne identificere den afdødes køn.

Det fik derfor politiet til at tjekke op på forsvundne personer, og ret hurtigt viste retsmedicinerens undersøgelser af liget, at det var en savnet person, der blev fundet i buskadset ved adressen på Sydvestvej i Glostrup.

Både politiet og retsmedicineren er færdige med arbejdet på stedet.