Politiet er netop nu massivt til stede ved en boligblok på Vestergade i Roskilde.

En person er fundet død i en af lejlighederne – og dødsfaldet undersøges som mistænkeligt.

»Vi er der med fuld pakke og undersøger, om der er sket en kriminel handling. Om der er tale om et gerningssted,« fortæller kommunikationsmedarbejder ved Midt- og Vestsjællands Politi, Martin Bjerregaard.

Han tilføjer, at der både er politifolk i uniform, efterforskere, kriminalteknikere og en retsmediciner på stedet.

»Hændelsesforløbet frem mod dødsfaldet afviger fra det normale,« fortæller Martin Bjerregaard om årsagen til det store politiopbud.

Boligblokken er netop nu afspærret, og på Twitter opfordrer politiet til, at borgerne respekterer afspærringen.

»Vi er i gang med at sporsikre,« siger vicepolitiinspektør Lars Krogsgaard og tilføjer, at politiets arbejde kommer til at fortsætte flere timer endnu.

Politiet modtog anmeldelsen klokken 07.15.

Politiet kan endnu ikke oplyse kønnet og alderen på den afdøde, idet de pårørende ikke er blevet underrettet om dødsfaldet.