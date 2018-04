En 36-årig mand blev natten til fredag fundet hårdt såret af skud i Tinglev i Sønderjylland. Nu opfordrer politiet de tre formodede gerningsmænd til at melde sig selv.

Det skriver Syd- og Sønderjyllands Politi i en pressemeddelelse.

Manden blev fundet livsfarligt såret omkring klokken to natten til fredag på Stationsvej i Tinglev. Politiet mener at vide, at der har været tre personer involveret i skyderiet; en kvinde fra området og to mænd. Der er intet, der tyder på, at det skete har nogen som helst forbindelse til bandemiljøer, skriver politiet.

Kort forinden havde politiet fået anmeldelser om skyderi på en adresse på Stationsvej i Tinglev tæt på den dansk-tyske grænse. Da patruljerne rykkede ud, fandt de altså den sårede mand, som var alene på stedet.



Henter kort...

Manden er fløjet til behandling på Odense Universitetshospital. Han er fortsat i livsfare.

Syd- og Sønderjyllands Politi er nu i gang med de tekniske undersøgerlser og ved at afhøre naboer i området.

Har du oplysninger i sagen, eller har du set noget omkring kl. 2 natten til fredag bedes du ringe til politiet på 114.