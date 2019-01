Øverst kan du følge pressemødet direkte fra Politigården i Odense

Fyns Politi holder lige nu pressemøde på Politigården i Odense med seneste nyt om onsdagens togulykke på Storebæltsbroen.

Her oplyses det, at der er otte dræbte som følge af togulykken.

Den melding kommer efter, at politiet onsdag oplyste, at seks personer havde mistet livet, da en lastvognstrailer med al sandsynlighed ifølge Havarikommissionen blæste af et godstog.

Ulykkeligvis blev det fatalt, da det tonstunge gods ramte Intercity-lyntoget, der kørte i modsatte retning.

Politidirektør, Arne Gram, fortæller, at politiet har arbejdet natten igennem på at undersøge togene.

Begge tog er rangeret væk, så myndigheder har kunnet arbejde uforstyrret af den hårde vind og forholdene på Storebæltsbroen, som har besværliggjort undersøgelsen i timerne efter ulykken.

Ifølge chefpolitiinspektør, Lars Bræmhøj, er der tale om fem kvinder, tre mænd og ingen børn.

Ulykken betød desuden, at al trafik over Storebæltsbroen blev indstillet.

Biltrafikken blev åbnet i alle spor i begge retninger sent onsdag aften.

Torsdag morgen er der stadig lukket for togtrafik over Storebæltsbroen.

Men Banedanmark har torsdag morgen bekræftet over for DSB, at man forventer, at broen åbnes delvist for togtrafik klokken 10.