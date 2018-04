Vestegnens Politi efterlyser 30-årige Martin.

Det skriver politikredsen på Twitter.

Vi efterlyser Martin på 30 år der er gået i nedtrykt tilstand fra adresse i Rødovre igår aftes omkring midnat. Ikke set af familien siden. 190 cm høj, mørkt kort strithår, skægstubbe, iført blå jakke m hætte, blå bukser, hvide sko og måske grøn hue. Vagtchefen #politidk pic.twitter.com/yTfi7IqQlN — Vestegnens Politi (@VestegnsPoliti) April 13, 2018

'Vi efterlyser Martin på 30 år der er gået i nedtrykt tilstand fra adresse i Rødovre igår aftes omkring midnat. Ikke set af familien siden. 190 cm høj, mørkt kort strithår, skægstubbe, iført blå jakke m hætte, blå bukser, hvide sko og måske grøn hue. Vagtchefen,' skriver Vestegnens Politi i opslaget.

Til BT uddyber Vestegnens Politi:

»Martin opholdte sig hos noget familie i Rødovre og har noget historik omkring at være nedtrykt, og nu er de så bange for, at han kunne være kommet til skade eller have gjort noget ved sig selv, da de ikke har set ham siden midnat,« oplyser Søren Enemark, der er vagtchef hos Vestegnens Politi

Politikredsen vil hjertens gerne have hjælp til efterforskningen, der er lidt sværere end normalt:

»I mange af de her sager starter vi med at tjekke, hvor personens mobiltelefon sidst har udsendt et signal, men Martin har ikke nogen mobiltelefon, så vi vil meget gerne høre fra nogen, der ved, hvor han er, eller som har set ham,« oplyser Søren Enemark.

