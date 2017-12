Opdatering klokken 15.25.

Nordjyllands Politi oplyser til BT, at arbejdet med at lede efter den genstand, der skal have ramt en bil tidligere tirsdag, stadig pågår.

»Vi er stadig i fuld gang. Jeg har lige fået at vide, at vi er færdige med at afsøge det sydgående spor, så nu er vi i gang med det nordgående. Det er et stykke på omkring 150 meter, og det er et forholdsmæssigt stort stykke for vores hunde at gå igennem,« siger vagtchef Heine Hansen.

Han fortæller, at selv hvis politiet skulle finde noget på stedet, så er det ikke ensbetydende med, at det er interessant for sagen.

»Vi finder gerne flasker og andre ting og sager, der bliver smidt ud af vinduet fra biler, og det er ikke sikkert, at det har noget med sagen at gøre, så vi skal forholde os til fundene, før vi eventuelt melder noget ud,« siger vagtchefen.

En bil er tirsdag formiddag blevet ramt af en genstand på en motorvej i Nordjylland. Og som led i politiets efterforskning af sagen vil motorvejen mod Frederikshavn blive afspærret nær Sæby, oplyser politiet.

- Et område skal gennemsøges med hunde, siger vagtchef Heine Hansen ved Nordjyllands Politi.

Det var omkring klokken 11.25, at bilen blev ramt. Den har fået tydelige skader, men ingen er kommet noget til. Umiddelbart kan vagtchefen ikke sige, om der er tale om en sten, men han oplyser, at hændelsen skete, da bilen passerede en bro.

Gennemsøgningen betyder, at en strækning ved afkørsel 13 til Sæby Syd vil blive lukket for trafik.

Politiet hører gerne fra folk, hvis de har oplysninger om sagen. Og det samme ønske kommer fra Københavns Vestegns Politi i en anden sag om et muligt stenkast mod en bil.

Juleaftensdag fik en personbil en bule og en knust bagrude, da den blev ramt på Brøndbyvej på det sted, hvor vejen føres under den nye Ringsted-jernbane.

- Vi kan ikke sige med sikkerhed, at der var tale om et forsætligt stenkast, men vi har en mistanke om det, siger vagtchef Peter Grønbek i Københavns Vestegns Politi.

Føreren af bilen er fra Brøndby og er blevet interviewet af TV2 Lorry.

- Hvad tænker man i en sådan situation? Man når ikke at tænke noget som helst. Hjernen stod fuldstændig stille, siger han til tv-stationen, der blot navngiver ham som Niels.

/ritzau/