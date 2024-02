Ilden har mandag aften rigtigt godt fat i et vaskeri i nordjyske Veddum ved Hadsund.

Det fortæller Thomas Ottesen, der er vagtchef ved Nordjyllands Politi.

»Klokken lidt i ni fik vi en anmeldelse om en brand i en erhvervsbygning, hvor der er vaskeri og tekstilvirksomhed. Der er fem meter høje flammer, så det er ret voldsomt,« siger vagtchefen til B.T.

Der ligger beboelsesejendomme tæt på vaskeriet.

»Som vi er orienteret, så er de mennesker, der skulle evakueres, kommet ud. Og nu forsøger man så at forhindre, at branden spreder sig,« siger vagtchefen.

Beboere opfordres til at holde sig væk fra stedet.

»Vi vil gerne have arbejdsro, og så er det en lille by med smalle veje, så det er vigtigt at udrykningskøretøjerne får plads til at komme frem. Det besværliggør tingene lidt, at den lille by ligger lidt isoleret,« siger Thomas Ottesen.

På X melder Nordjyllands Politi kort efter klokken 22, at der ikke længere er grund til bekymring for, at branden skal sprede sig.