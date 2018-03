En person blev onsdag fundet død i en lejlighed på Rosenvangs Allé i Viby ved Aarhus.

Det oplyser Østjyllands Politi til BT.

»Vi har fundet en afdød person i en lejlighed. Vi får en anmeldelse, der senere leder til adressen,« siger vagtchef ved Østjyllands Politi, Per Bennekov.

Politiet har tidligere afpærret området omkring Rosenvangs Allé, hvor den afdøde person blev fundet, og man har arbejdet på stedet i flere timer. Østjyllands Politi oplyste tidligere onsdag aften, at der formentlig var tale om en afdød mand.

I en pressemeddelelse oplyser Østjyllands Politi kort før klokken 22, at liget fortsat ikke er identificeret, men at der formentlig er tale om en 51-årig mand.

'Den afdøde havde ligget i lejligheden i længere tid, hvorfor liget er svært at identificere. Vi formoder dog, at det drejer sig om den 51 årige beboer i lejligheden,' lyder det i pressemeddelelsen, hvor politiet oplyser, at man fandt liget, efter en anmeldelse klokken 14.23.

Tidligere på aftenen oplyste Østjyllands Politi til BT, at man ikke kunne udelukke, at der var sket en forbrydelse, men i pressemeddelelsen fastslår politiet, at intet på nuværende tidspunkt tyder på, at det skulle være tilfældet.

'På grund af ligets tilstand og andre omstændigheder, der skal undersøges nærmere, betragtede vi dødsfaldet som mistænkeligt og foretog retsmedicinske samt tekniske undersøgelser på stedet. De foreløbige undersøgelser viste ingen tegn på forbrydelse, men liget skal obduceres i morgen med henblik på at fastslå dødsårsagen,' skriver Østjyllands Politi.

Obduktionen af liget bliver afsluttet torsdag, hvorefter politiet kan oplyse nyt i sagen, lyder det.

BT følger sagen.