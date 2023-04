Lørdag formiddag har der været en personpåkørsel på Nørreport Station.

Den påkørte person er afgået ved døden.

Det bekræfter vagtchef ved Københavns Politi, Michael Andersen, overfor B.T.

Personpåkørslen skete kort efter klokken 10.

DSB oplyser på sin hjemmeside, at der kører færre S-tog mellem København H og Østerport Station på linjerne A, B og C på grund af personpåkørslen.

Ingen S-tog standser i øjeblikket på Nørreport Station.

Vagtchef ved Københavns Politi Michael Andersen ved endnu ikke, hvornår togtrafikken kan genoptages, men understreger, at politiet er bevidst om, at der er tale om et trafikknudepunkt og arbejder så hurtigt som muligt.