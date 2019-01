Københavns Politi er nytårsnat i gang med en større aktion midt i København.

Politiet holder kortene helt tæt til kroppen, men B.T.s medarbejder på stedet erfarer, at det skyldes et knivstikkeri på gaden.

Politiet arbejder flere steder i indre by, herunder på Nørreport Station, hvor hverken togene eller metroen i øjeblikket standser.

Politiet skrev kort før klokken 5 nytårsmorgen, at man var i gang med at undersøge to knivstikkerier.

»Vi har modtaget to separate anmeldelser om knivstikkerier i indre by,« siger den centrale efterforskningsleder Kenneth Jensen.

»Jeg ved endnu ikke, hvor mange der er blevet stukket, eller hvor alvorligt det er,« fortsætter han.

Knivstikkerierne blev anmeldt nytårsnat på henholdsvis Kultorvet og Gothersgade.

Politiet vil overfor B.T. ikke bekræfte, at deres tilstedeværelse i hjertet af København skyldes knivstikkerierne.

Opdateres...