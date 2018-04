E20 Vestmotorvejen er i øjeblikket spærret ved Borup på grund af en ulykke.

Det skriver P4 Trafik på Twitter.

'E20 Vestmotorvejen spærret mod Fyn lige efter Kongsted Rasteplads efter 34 Borup pga. ulykke. Ingen tidshorisont.'

Vejdirektoratet tilføjer over for BT, at der i øjeblikket er cirka 10 minutters forsinkelse.

»Der er begyndende kø, og den bliver formentlig længere, fordi der lige nu er helt spærret,« lyder det.

Det vides endnu ikke, om der er nogen tilskadekomne, men Midt- og Vestsjællands Politi oplyser på Twitter, at der er tale om et solouheld med en svensk indregistreret motorcykel, og beskriver ulykken som værende »alvorlig«.

Politiet tilføjer, at den yderste vognbane i østgående retning også er afspærret, og at trafikken ledes af motorvejen ved afkørsel 34. Det oplyser videre, at der endnu ikke er nogen oplysninger om førerens tilstand.

Afspærringen forventes ophævet tidligst klokken 10.45.

Opdateres...