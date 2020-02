Et enkelt spor er nu farbart på Nordjyske Motorvej, som tidligere har været helt spærret i sydgående retning fra Randes mod Aarhus mellem afkørsel 43 Sønder Borup og afkørsel 44 Hadsten efter et uheld.

Politiet i Østjylland fortæller, at det skyldes, at to lastbiler er kørt sammen.

»Heldigvis er ingen personer kommet alvorligt til skade, men der er en del oprydning efter uheldet,« fortæller pressemedarbejder ved Østjyllands Politi, Jakob Christiansen til B.T.

Udover de to lastbiler er der en del olie på kørebanen, som skal fjernes, før motorvejen igen kan åbnes.

På E45 Nordjyske motorvej sydg. ml. <43> Sønder Borup og <44> Hadsten er der lige nu helt spærret pga. uheld. Trafikken ledes fra ved <43> Sønder Borup og det er derefter muligt at komme på motorvejen igen ved <44> Hadsten. Forvent forlænget rejsetid. #dktrafikinfo — Vejdirektoratet (@vejdirektoratet) February 6, 2020

Da motorvejen var helt spærret blev bilisterne ledt af ved afkørsel 43 og ned på motorvejen igen ved afkørsel 44.

Kort før klokken 12 blev et spor åbnet, og dermed kan ulykkesstedet nu passeres med forsigtighed, skriver Vejdirektoratet.

Trafikken glider stille og roligt på stræknigen, men bilisterne skal regne med nogen forsinkelse, lyder det. Ifølge Vejdirektoratet er der lige nu en forlænget rejsetid på strækningen på 20 minutter.

Politiet ved endnu ikke, hvad årsagen til ulykken er, men den ene lastbil er sandsynligvis kørt op i den anden af en eller anden grund.