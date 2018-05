En færdselsulykke mellem Roskilde og Køge betyder torsdag morgen, at trafikken er helt standset omkring ulykkesstedet.

Det oplyser Martin Bjerregaard, Midt- og Vestsjællands Politi.

Han fortæller, at politiet klokken 7.36 via alarmcentralen fik en melding om ulykken, der er sket tæt ved det t-kryds, hvor Yderholmvej møder Åmarken ved Lille Skensved.

»Det er en motorcyklist og en bilist, der er stødt sammen. Motorcyklisten har pådraget sig nogle skader, men vi kender ikke alvorligheden af det endnu,« siger Martin Bjerregaard.

Politiet oplyser, at ulykken betyder, at Åmarken er spærret i begge retninger. Det medfører, at til- og frakørsel til rute 6 og Køge Bugt Motorvejen ikke er mulig, mens politi og redning arbejder på stedet.

Der er trafikregulering i området.

En lægehelikopter er på stedet.



