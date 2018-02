Den 61-årige Michael Knud Skovgaard har siden torsdag aften været forsvundet fra en adresse i Bakkendrup ved Gørlev i Kalundborg kommune, hvor han er på besøg hos familie.

Det oplyser Midt- og Vestsjællands Politi i en pressemeddelelse.

Midt- og Vestsjællands Politi oplyser til BT, at Michael Skovgaard stadig er forsvundet, og politiet har stadig ingen spor at gå efter. Der er heller ingen større efterforskning i gang, da politiet ikke har nogen konkrete steder at lede, ud over på adressen i Bakkendrup, hvor han senest befandt sig.

Midt- og Vestsjællands Politi beder derfor folk i nærområdet om at kigge i haver og skure, for at se om han kan gemme sig dér.

Michael Knud Skovgaard er normalt bosiddende i udlandet.

Både familien og politiet har ledt efter den 61-årige, men indtil videre forgæves. Så derfor beder politiet nu offenligheden om hjælp.

Den 61-årige blev sidst set torsdag aften, hvor han var iført armygrøn frakke og brune støvler. Han beskrives som dansk af udseende, 185 cm høj, spinkel af bygning og med kort, brunt hår.

Politiet opfordrer især borgere omkring Bakkendrup, Gørlev og Tissø til at kontrollere udhuse, garager og skure i tilfælde af, at den 61-årige skulle have søgt ly for kulden sådan et sted.

Har du set den forsvundne mand, kan du kontakte Midt- og Vestsjællands Politi på 46 35 14 48 eller på 114.

Midt- og Vestsjællands Politi efterlyser 61-årige Michael Knud Skovgaard, der har været forsvundet siden torsdag aften. Foto: Midt- og Vestsjællands Politi Midt- og Vestsjællands Politi efterlyser 61-årige Michael Knud Skovgaard, der har været forsvundet siden torsdag aften. Foto: Midt- og Vestsjællands Politi

BT følger sagen.