Der er meldinger om knivstikkeri på Rådhusstrædet i Køge.

Det bekræfter Midt- og Vestsjællands Politi overfor B.T.

»Vi har ikke styr på tingene endnu, men vi har fået flere anmeldelser om knivstikkeri,« oplyser vagtchefen til B.T.

Vagtchefen oplyser, at der er meldinger om, at nogle er kommet til skade, og at politiet er i gang med at undersøge stedet.

Opdateres.

