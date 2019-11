En mand slog i 2018 en 70-årig kvinde ihjel med to knivstik. Nævningeting kendte ham tirsdag skyldig i drabet.

Der var tale om drab, da en nu 65-årig mand sidste år knivstak en 70-årig kvinde i en bil i Frederikshavn.

Det har et nævningeting ved Retten i Hjørring afgjort tirsdag.

Han var tiltalt for at have dræbt kvinden med to knivstik i halsen i en bil på en p-plads i Frederikshavn 24. oktober 2018.

Den dengang 64-årige mand ringede efterfølgende selv til alarmcentralen, da han var gået hjem i sin lejlighed. Derefter fandt politiet den dræbte kvinde i bilen.

Under grundlovsforhøret i oktober 2018 erkendte han at have stukket kvinden, men nægtede sig skyldig i drab.

Mandag erkendte han sig så skyldig i vold med døden til følge, beretter Nordjyske.

Det skete efter de to første retsdage, hvor manden selv og den dræbtes fire døtre blandt andet afgav forklaring.

Den 65-årige mand har ifølge Nordjyske forklaret, at han aldrig havde til hensigt at dræbe kvinden. Men han oplevede kærestesorger, da forholdet til den 70-årige kvinde var brudt sammen fem dage før knivstikkeriet.

Tirsdag eftermiddag skal anklager og forsvarer så overfor retten argumentere for, hvilken straf de finder rimelig. Det er endnu uvist, hvornår retten afsiger endelig dom.

Sagen førte i øvrigt til kritik sidste år fra familien til den dræbte kvinde.

De pårørende havde forgæves advaret politiet om den dengang 64-årige mand, som ifølge familien chikanerede kvinden. Familien var mindst fem gange i kontakt med politiet i dagene op til drabet.

Politiet kom siden frem til, at nogle procedurer skulle opdateres. Henvendelserne registreres nu på personen, det handler om, så betjente nemmere kan se, om der har været lignende henvendelser.

/ritzau/