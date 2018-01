En mand mistede mandag aften formentlig herredømmet over sin bil på grund af alt for høj fart - og det endte med, at han og bilen blev kastet og rullet rundt over flere hundrede meter på en mark vest for Brovst.

Manden, der er 31 år og fra lokalområdet, var en overgang bevidstløs efter soloulykken, men han meldes at være uden for livsfare.

Det fortæller vagtchef Per Jørgensen fra Nordjyllands Politi tidligt tirsdag morgen til BT.

»På grund af alt for høj hastighed mistede han formentlig herredømmet over sin bil og kom ud på en mark, hvor han rullede rundt over en strækning på minimum 200 meter, hvor bilen er blevet fuldstændig totalskadet og ødelagt,« siger han og tilføjer:

»Bilen blev kastet rundt i luften og rullede rundt flere gange.«

Ulykken skete ved 22-tiden omkring rute 11 vest for Brovst.

Den 31-årige mand blev efterfølgende kørt til Aalborg Universitetshospital, hvor han er under behandling.

»Der er mistanke om, at han kan have været påvirket, da ulykken skete, hvorfor man selvfølgelig undersøger, om han kan have været påvirket af spiritus eller narkotika,« fortæller Per Jørgensen.