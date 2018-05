En mand er faldet over bord syd for Amager.

Det skriver Forsvaret på deres Twitter-profil.

Mand over bord syd for Amager. Redningstjenester fra Danmark og Sverige deltager med skibe og helikopter fra @forsvaretdk i eftersøgningen. #dkforsvar #værdatkæmpefor — Forsvaret (@forsvaretdk) 24. maj 2018

'Mand over bord syd for Amager. Redningstjenester fra Danmark og Sverige deltager med skibe og helikopter fra @forsvaretdk i eftersøgningen.,' skriver de i tweetet.

Forsvaret fik anmeldelsen ind lidt i 22:

»Vi får en melding klokken 21.58 om, at manden er faldet over bord fra et skib, der hedder Chris. Vi alarmerer vores helikopter i Roskilde, og vi får også støtte fra den svenske kystredningstjeneste, og nu er vi i gang med at eftersøge området,« oplyser vagtholdsleder hos Forsvarets Operationscenter Jesper Lyngholm til BT.

Lige nu søger man på livet løs, og det vil man gøre mange timer endnu:

»Vi har fået at vide, at han har mørkeblå overalls på, og at han er en dygtig svømmer. Og så er vandet 13 grader varmt lige nu. Med de ting taget i betragtning har han en ca. overlevelsestid på ti timer alt efter omstændighederne, så først derefter vil vi vurdere eftersøgningen,« fortæller han.

Hvis du ejer en båd og overvejer at hjælpe til i eftersøgningen, understreger Jesper Lyngholm, at det grundet mørke ikke er behjælpeligt med borgernes hjælp i dette tilfælde.

»Der vil simpelthen være for stor risiko for, at det sejler ham over,« siger han.

