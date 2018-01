Opdateret kl. 19:33.

Den kvinde, der fredag eftermiddag blev fundet livløs i Korsør, er nu død.

Det skriver TV 2.

Politiet kan ikke sige noget om, hvem hun er.

Fredag eftermiddag blev kvinden fundet livløs på en grussti syd for Korsør Station.

Det oplyser Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi, der ved 17.30-tiden endnu ikke ved, hvem hun er.

»Der er tale om en ældre kvinde. Hun er bragt til Slagelse Sygehus, men jeg kender endnu ikke hendes tilstand,« siger vagtchef Stefan Jensen.

Politiet fik anmeldelsen om den livløse kvinde på stien, der fører fra stationen til et boligområde, klokken 15.09.

»Der er noget vejarbejde på stien, så der er meget pladret dernede,« siger Stefan Jensen, der understreger, at intet tyder på, at kvinden har været udsat for en forbrydelse.

/ritzau/