En dykker er søndag meldt savnet i farvandet mellem Als og Ærø, og en eftersøgning er sat i gang kort efter klokken 14.30.

Det oplyser Forsvarets Operationscenter.

Eftersøgningen blev sat i gang kort efter klokken 14.30 med en redningshelikopter, der ledte efter den savnede dykker i havoverfladen.

Søndag ved 16-tiden blev eftersøgningen udvidet, så dykkere kan komme ud og lede efter den savnede.

Der er søndag eftermiddag ikke oplysninger om den person, der er meldt savnet.

- Det eneste, vi ved lige nu, er, at fire har været ude med en båd, og at to af dem har været nede og dykke, men kun den ene er kommet op til overfladen, siger vagtholdslederen fra Forsvarets Operationscenter.

Eftersøgningen efter den savnede koordineres af kongeskibet "Dannebrog", der er på en træningssejlads i området.

Omkring klokken 16 var et hold dykkere samlet på Ærøs nordspids, hvorfra de bliver afhentet af både fra beredskabet. De skal sejle dykkerne ud til en position, hvor de kan dykke efter den savnede person.

Marinehjemmeværnet har de to fartøjer "Budstikken" og "Luna" i området med gummibåde.

Desuden assisterer et fartøj fra Sønderborg Beredskab og Ærø Søredningsforening.

Også det tyske redningsfartøj "Nis Randers", samt et tysk civilt fartøj har tilbudt at hjælpe.

/ritzau/