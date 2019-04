Påsketrafikken mod Fyn er tidligt onsdag aften blevet afbrudt af et uheld.

På Vestmotorvejen mellem afkørsel 37 Sorø og 38 Slagelse Ø har fem-seks biler været involveret i et harmonikasammenstød.

»Vi er fremme derude. Det drejer sig om fem-seks biler, der formentlig har kørt for tæt og derfor er stødt sammen. Der er umiddelbart ingen personer, der er kommet noget til i den forbindelse,« siger Mikkel Kjærgaard, der er vagtchef ved Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi.

Det tyder altså på, at bilisterne er sluppet med skrækken.

Vejdirektoratet oplyser, at man tidligst forventer at have ryddet op på stedet klokken 19.30.

Der er i øjeblikket kødannelser omkring ulykkesstedet.

»Der vil være nogle biler, der skal køres væk på en ladvogn, og det kommer til at give nogle udfordringer her i påsketrafikken,« siger Mikkel Kjærgaard.