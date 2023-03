Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Mandag morgen er Mariagerfjord Gymnasium blevet evakueret.

Evakueringen skyldes, at en gasledning på Amerikavej i Hobro er gravet over – og at gymnasiet ligger inden for fareområdet.

'Politi og redningsberedskab er i øjeblikket til stede ved Amerikavej i Hobro, hvor en gasledning er gravet over. Følg politiets anvisninger på stedet,' skriver Nordjyllands Politi på Twitter.

På sin hjemmeside giver Mariagerfjord Gymnasium en status til elever og ansatte.

»Elever og personale befinder sig lige nu i Hobro Idrætscenter og afventer yderligere information fra myndighederne. Vi melder ud, så snart der er nyt,« skriver gymnasiet og tilføjer:

»Hvis du ikke er mødt ind endnu, så bliv hjemme og følg med på Lectio og hjemmesiden.«

Gasselskabet er blevet tilkaldt til udbedring af bruddet, skriver Nordjyllands Beredskab på det sociale medie.

B.T. følger sagen …