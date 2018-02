Nordsjællands Politi holder lige nu pressemøde om det voldsomme økseoverfald, der fandt sted på en tankstation lørdag aften.

Her blev to 19-årige angrebet med en økse. De blev ramt i hovedet og på overkroppen, men de er søndag uden for livsfare.

Politiet har siden været massivt til stede i Birkerød, hvor det har ledt efter manden.

Klokken 13.45 lyder det fra politiet, at gerningsmanden stadig er på fri fod.

»Vi er ikke i stand til at sige, at vi har anholdt gerningsmanden,« siger chefpolitiinspektør hos Nordsjællands Politi, Magnus Andresen.

Politiet offentliggjorde lørdag et billede af den formodede gerningsmand, men lige lidt har det hjulpet. Politiet efterspørger derfor stadig viden fra offentligheden.

»Vi opfordrer folk til at henvende sig til os. Vi anser gerningsmanden som værende farlig, og derfor skal folk afholde sig fra at gøre noget ved personen.«

Tidligere søndag stod faderen til den person, som politiet eftersøger for økseoverfaldet, frem og fortalte til BT, at den 29-årige formodede gerningsmand, blev løsladt for bare ti dage siden.

Magnus Andresen vil dog ikke kommentere oplysningen på pressemødet.

»Jeg kan sige så meget, at vi har én bestemt person i kikkerten.«

»Vi arbejder ud fra en hypotese og indikation om, at det er én bestemt person, som har lavet overfaldet. Jeg kan ikke bekræfte identiteten på nuværende tidspunkt.«

Politiet kender ikke motivet til overfaldet, lyder det, og menneskejagten fortsætter.

Politiet har iværksat en kæmpe menneskejagt søndag d. 18. februar 2018, efter en øksemand umotiveret overfaldt et 19-årigt par på en Circle K-station i Birkerød. Politiet ransager den formodede greningsmands faders adresse på Bistruplund 17.

Den formodede gerningsmand beskrives som værende 29 år med mellemøstligt udseende, mørkt hår og mørkt, kortklippet fuldskæg. Han er 176 centimeter høj og formentlig iklædt mørk jakke og mørke bukser.