Flere politikredse advarer lørdag mod, at man bevæger sig ud på tilfrosne søer, hvor der er risiko for at falde gennem isen.

Københavns Politi har lørdag foreløbig sigtet fem personer for ulovlig færdsel på isen. Det er først, når den enkelte kommune skilter med, at isen er sikker, at man må færdes på søer og vandløb.

Opdateres...