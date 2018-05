Der er onsdag aften opstået brand i en lejlighed på det centrale Frederiksberg.

Det oplyser Hovedstadens Beredskab og Københavns Politi til BT.

»Vi har en brand på Nyvej på Frederiksberg, og vi arbejder fortsat på stedet,« siger vagtchef ved Københavns Politi, Henrik Svejstrup.

Hovedstadens Beredskab oplyste ved 18.15-tiden, at der er to tilskadekomne indtil videre. Kort før klokken 19 stod det imidlertid klart, at i alt fire personer er bragt til Rigshospitalet. De er alle lettere tilskadekomne og er altså uden for livsfare.

Branden har spredt sig til tagryggen på ejendommen. Hovedstadens Beredskab oplyser kort før klokken 19, at ndsats nu omfatter 40 brandfolk og tre indsatsledere på stedet. En times tid tidligere var der 15 brandfolk på stedet.

#HBeredskab, Vi er kørt til melding om brand i lejlighed på Nyvej, Frederiksberg med 15 mand samt Indsatsleder. Opdateres når der er nyt! — HovedstadsBeredskab (@HBeredskab) May 23, 2018

»Vi har opgraderet indsatsen derude nu, fordi branden desværre har bredt sig, og det skal slukkes. Derudover sætter vi ekstra mandskab ind for at undgå yderligere spredning,« siger Michael Møller, der er operationschef i Hovedstadens Beredskab.

Det er fortsat ukendt, hvad der er årsag til branden, men ifølge Ritzau er de fire tilskadekomne en far og hans tre sønner, der bor i den lejlighed, hvor branden brød ud:

»Faren har fortalt, at den er opstået i et værelse i lejligheden, men han ved ikke, hvordan det er sket,« siger vagtchef ved Københavns Politi, Henrik Svejstrup, til Ritzau.

En del af Frederiksberg Allé er i øjeblikket spærret for trafik. Det betyder, at buslinje 26 er omlagt indtil videre, oplyser Movia.

Foto: Martin Ottesen Foto: Martin Ottesen

Opdateres...