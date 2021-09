Der er et trafikkaos i hovedstadsområdet lige nu.

'Den trafikale situation tenderer en total nedsmeltning,' skriver P4 Trafik på Twitter.

'Du skal væbne dig med tålmodighed, hvis du skal ud i myldretiden denne eftermiddag inde fra København mod motorvejsnettet,' oplyser de yderligere.

Det trafikale kaos skyldes, at Amagermotorvejen tidligere var spærret på grund af en større politiaktion, hvor Københavns Politi affyrede skud mod en flugtbilist, da den ikke stoppede.

Den bil, som politit eftersatte, skød efter og til sidst fik stoppet via en påkørsel. Foto: Steven Knap/Byrd Vis mere Den bil, som politit eftersatte, skød efter og til sidst fik stoppet via en påkørsel. Foto: Steven Knap/Byrd

Biljagten endte, da politiet påkørte den eftersatte bil.

Københavns Vestegns Politi brugte en skraldebil til at spærre Holbækmotorvejen for at standse bilen, hvilket skabte kø.

Også Amagermotorvejen blev spærret i begge retninger, som har skabt det trafikale kaos i området.

Hvorfor politiet følte sig nødsaget til at affyre skud er endnu uvist. Den Uafhængige Politianklagemyndighed overtager nu den sag, som det altid sker, når politiet affyrer skud.