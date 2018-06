Ved du noget? Kontakt os gerne på 1929@bt.dk eller på Facebook.

En Aldi-forretning på Roskildevej i Rødovre vest for København er blevet udsat for et røveri kort før lukketid søndag aften.

Efter røveriet, der skete klokken 19.51, forsvandt de to gerningsmænd ad Roskildevej mod Damhustorvet. De to kørte på en hvid eller lys knallert.

Mændene beskrives begge som mellemøstlige af udseende. Den ene er 185 cm. høj, iført sort Nike-trøje med en rød stribe og sorte joggingbukser med en hvid streg. Den anden er omkring 180 cm høj, var iført sort hættetrøje og grå joggingbukser.

»De har fået et beskedent beløb ud af røveriet, og er flygtet fra stedet forbi Damhussøen,« siger vagtchef ved Københavns Vestegns Politi Thomas Mejborn.

Når politiet er ret sikre på flugtruten skyldes det, at der efter røveriet på Thyborøn Allé i Vanløse - cirka 2,5 kilometer fra Aldi - er fundet en brændende knallert.

»Vi ved, at de er hoppet af knallerten, har sat ild til den og er flygtet fra Thyborøn Allé i en ventende bil,« siger Thomas Mejborn.

Politiet er ved 20.30-tiden fortsat til stede i Aldi-butikken, hvor man afhører personalet og vidnerne til røveriet, der fandt sted blot ni minutter før butikken skulle lukke. Der er ingen, der er kommet fysisk til skade ved røveriet.

Vidner, der har set noget, bedes kontakte Københavns Vestegns Politi via telefon 114.

