En stor benzinledning, som fører benzin fra Kalundborg til Hedehusene, er lækket ved en grusgrav.



En benzinledning i Vestsjælland er onsdag sprunget læk, og tusindvis af liter benzin strømmer ud hvert minut, oplyser beredskabschef Lasse Hansen ved Vestsjællands Brandvæsen.

Alarmen om lækket løb ind kort efter klokken 10 onsdag. Kort efter klokken 11 meldte Midt- og Vestsjællands Politi ud, at udslippet var stoppet.

- Det er en olieberedskabsledning, som løber fra raffinaderiet i Kalundborg til tankterminalen i Hedehusene, der er sprunget læk ved en grusgrav ved Svebølle, fortæller Lasse Hansen.

Nærmere bestemt drejer det sig om Bregninge Grusgrav mellem Svebølle og Bregninge. Grusgraven drives af entreprenørfirmaet NCC.

- Under noget gravearbejde er der sket en ulykke. Hvad der nærmere er sket, har jeg ingen oplysninger om, da man nu har fokus på at standse ulykken, fortæller Trine Leth, der er kommunikationschef i NCC.

Ifølge hende skulle ingen medarbejdere i grusgraven være kommet til skade i forbindelse med ulykken. Det bekræfter politiet.

Lasse Hansen fortæller, at da brandvæsnet ankom til stedet, stod der en syv-otte meter høj stråle op i luften.

Benzinledningen er en del af det danske olieberedskab, som blandt andet har til formål at garantere forsyningssikkerheden.

Ledningen mellem Kalundborg og Hedehusene forsyner hele hovedstadsområdet med brændstof.

Det er ikke første gang, at ledningen springer læk. Det skete også tilbage i 2014, hvor 10.000 liter benzin lækkede nær Tølløse, da en gravemaskine kom til at grave ledningen over.

Et område på 15.000 kvadratmeter blev i den forbindelse forurenet.

