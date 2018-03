Video fra gerningsstedet i Rødovre. Fotograf: Henrik R. Petersen.

En mand er mandag aften fragtet til Rigshospitalet efter at have været involveret i et alvorligt slagsmål i Rødovre.

Det oplyser Københavns Vestegns Politi til BT.

Flere personer har været involveret i slagsmålet, der er foregået på Korsdalsvej i Rødovre. Politiet modtog anmeldelsen om episoden klokken 17.42.

»Da man kommer frem er der fire tilskadekomne og en er alvorligt tilskadekommen og kørt på Rigshospitalet,« siger vagtchef Thomas Christensen til BT.

Personen, der er kørt til Rigshospitalet, har fået et alvorligt hovedtraume, og kort efter klokken 21 oplyser vagtchefen, at manden fortsat behandles og er i livsfare.

Yderligere tre er blevet såret ved overfaldet.

»Den ene er kommet til afhøring efter behandling, og de to andre er kommet på hospitalet. Den ene bliver formentlig udskrevet snart,« siger vagtchef Thomas Christensen.

Vagtchefen har tidligere oplyst, at man ikke har nogle signalementer, men man ønsker offentlighedens hjælp til at finde vidner og implicerede i slagsmålet.

»Såfremt nogle har bemærket noget omkring gerningstidspunktet hører vi meget gerne fra dem - også hvis man har set nogle køre fra stedet,« siger vagtchefen.

Politiet er overbevist om, at der er personer, der er flygtet fra stedet efter slagsmålet, men ingen er endnu anholdt.

Det vides endnu ikke, præcis hvad der er foregået mellem de implicerede, men de forurettede havde tilknytning til det autoværksted, overfaldet fandt sted ved.

»Der er tale om et overfald eller slagsmål mellem flere, men der er ikke anvendt hverken kvive eller pistoler. Om der er anvendt andre former for våben ved vi ikke endnu,« siger Thomas Christensen.

Kort før klokken 21 ved politiet endnu ikke, hvad der var motivet bag overfaldet.

»Vi har ikke nogen idé om motivet. Intet tyder på, at det kunne være et røverisk overfald,« siger vagtchefen.

Han oplyser, at det har været sparsomt med oplysninger fra vidner, men at der formentlig er tale om tre maskerede personer, der har begået overfaldene.

Vi har flere patruljer samt ambulancer på Korsdalsvej i Rødovre, hvor der ca. kl. 1742 har været et alvorligt slagsmål. Korsdalsvej er derfor spærret i begge retninger. Vidner til overfaldet kan ringe 114 med oplysninger./Vagtchefen #politidk — Vestegnens Politi (@VestegnsPoliti) March 5, 2018

Opdateres...