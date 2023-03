Lyt til artiklen

Fyns Politi har afspærret en vej.

Det sker efter en melding om en eksplosion i et hus.

Det skriver TV 2 Fyn.

Det drejer sig om Vilhelm Kyhns Vej i Odense M.

»Vi kender endnu ikke årsagen. Lige nu er vi ved at undersøge, om det er tale om et uheld eller ej. Vi har afspærret et lille område,« siger vagtchef ved Fyns Politi, Kenneth Taanquist, til TV 2 Fyn.

Ingen skulle være kommet til skade i forbindelse med eksplosionen.

Politiet modtog anmeldelsen klokken 06.15.

Fyns Politi vil gerne høre fra borgere, der kunne have set noget mistænkeligt i området. Du kan kontakte politiet på telefon 1-1-4.