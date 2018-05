Politiet undersøger mandag eftermiddag en alvorlig arbejdsulykke på havnen i Hirtshals.

Det oplyser Nordjyllands Politi til BT.

»12.39 sker der en arbejdsulykke på havnen i Hirtshals. Det er et betondæk, der falder ned og rammer nogle arbejdere. Der er seks tilskadekomne. Alle er ved bevidsthed og umiddelbart uden for livsfare,« oplyser vicepolitiinspektør Henrik Skals.

Arbejdstilsynet er tilkaldt, og at redningspersonalet arbejder på stedet. I en pressemeddelselse oplyser politiet, at de seks tilskadekomne er ansat i virksomheden Kaas Byggeindustri. De var igang med at renovere en bygning på adressen Sindalvej 7, da betondækket faldt ned.

»De seks personer, der tidligere i dag kom til skade ved en alvorlig arbejdsulykke i Hirtshals, er nu under behandling. To alvorligt tilskadekomne er bragt til Aalborg Universitetshospital, mens fire personer med mindre alvorlige skader er kørt til Sygehus Vendsyssel i Hjørring. Ingen tilskadekomne er i livsfare, og ingen personer savnes,« skriver politikredsen i en pressemeddelelse.

BTs fotograf på stedet, fortæller at to ambulancer netop er kørt fra stedet med udrykning og at yderligere fem ambulancer holder på stedet. Derudover er der politi, indsatsleder, brandvæsen og en redningshelikopter til stede.