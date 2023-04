10-12 brandmænd er i øjeblikket i gang med at slukke en brand i en silo i Favrskov.

Det er ikke nogen nem opgave, fortæller Brian Arendtsen, der er operationschef ved Østjyllands Brandvæsen.

»Det er næsten umuligt at slukke en brand i en silo, som denne, der er fyldt med træpiller. Vi er ved at tømme siloen for indhold, og så forsøger vi at slukke med skum i toppen,« siger han.

Det kan komme til at tage lang tid at slukke branden.

»Det er ikke lige noget, man klarer på en halv time. Vi er nok også derude natten over,« siger operationschefen, der kan fortælle, at der ikke er nogen umiddelbar fare forbundet ved branden.

»Det er ude i et relativt tyndt befolket område, og der har ikke været personskade. Alt røg er usundt, men der er alligevel forskel på, om det som her er træpiller, der brænder, eller om det for eksempel er elektronik eller gummi,« siger han.

Branden er opstået ved virksomheden Leca.

Brandårsagen er uvis.