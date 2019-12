Han er kun 21 år, men så farlig, at almindelig fængselsstraf ikke er nok.

Sådan lød det i sidste uge fra Retten i Glostrup, da et medlem af banden Brothas trods sin unge alder blev idømt tidsubestemt forvaring.

21-årige Andreas Hansen blev fundet skyldig i blandt andet drabsforsøg og hjemmerøveri i Greve og yderligere i drabsforsøg på to unge mænd i Greve – begge dele med skydevåben. Desuden havde han truet Stram Kurs-politikeren Rasmus Paludan.

På onsdag står han igen tiltalt i en alvorlig bandesag.

Denne gang er han tiltalt sammen med 13 andre Brothas-relaterede i en langvarig nævningesag i Københavns Byret om flere tilfælde af drabsforsøg og besiddelse af våben.

Forbrydelserne skete i forbindelse med den bandekonflikt, der prægede Københavnsområdet i efteråret 2018 og til dels stadig gør det mellem Brothas og den rivaliserende gruppering NNV.

Andreas Hansen er i den nye sag tiltalt for i sidste halvdel af september 2018 sammen med andre Brothas-medlemmer som led i bandekrigen at have haft samlet fem skydevåben og tilhørende ammunition, som blev opbevaret på offentligt tilgængeligt område.

Det drejer sig dels om en maskinpistol af mærket MAC10 isat magasin og en skarpladt revolver af mærket Colt, som blev fundet af en civil person 28. september ca. kl. 8.50 i en plastikpose i et buskads for enden af Landlyst Vænge i Ishøj.

På billedet kan man se Andreas Hansen, der tidligere har truet Rasmus Paludan på livet til en demonstration i Hundige. Foto: Youtube//Frihedens Stemme Vis mere På billedet kan man se Andreas Hansen, der tidligere har truet Rasmus Paludan på livet til en demonstration i Hundige. Foto: Youtube//Frihedens Stemme

Og dels om en skarpladt Walther-pistol, en Husquarna-maskinpistol med ammunition samt en pumpgun, som blev fundet af politiet 26. september 2018 ved middagstid under en ransagning af skur nr. 17 ved adressen Thors Kvarter 3 i Greve.

I skuret fandt betjentene også godt 140 gram hash, som blandt andre Andreas Hansen også er tiltalt for.

Den pumpgun, som politiet fandt i skuret i Greve, var ifølge anklageskriftet blevet benyttet af Brothas-grupperingen godt en uge tidligere ved et drabsforsøg på spillecafeen Café Pit Stop på Stationsalléen 44A i Herlev.

Her ankom 17. september to maskerede gerningsmænd i en stjålet sort BMW, hvorefter de lige før midnat gik ind i cafeen og pegede med deres pumpgun på flere personer, som blev spurgt, hvor de kom fra. Efter politiets opfattelse ledte de efter dødsfjenderne fra bandegrupperingen NNV, som dog ikke var til stede

Tre dage senere fandt politiet den pågældende pumpgun i bagagerummet på den stjålne BMW, mens den sorte bil holdt parkeret ud for Rebekkavej 11 i Hellerup.

Politiet nøjedes dog i første omgang med at gøre geværet uvirksomt, og næste eftermiddag ankom flere Brothas-medlemmer i en grå VW Polo for at hente det, mens politiet overvågede dem og lod dem køre af sted med det uvirksomme skydevåben.

Politiet har i sagen samlet beslaglagt tre pistoler, en revolver, en pumpgun, to AK47-rifler og to maskinpistoler.

10 af de 14 tiltalte er anklaget for at have forsøgt at dræbe et eller flere medlemmer af rivalerne fra NNV. Der er ifølge anklagemyndigheden tale om fem drabsforsøg.

Den kommende nævningesag mod de 14 Brothas-relaterede bliver noget af en maratonsag. Der er afsat omkring 30 retsdage til sagen, som først ventes at blive afsluttet til maj.