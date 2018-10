Politiet har identificeret det lig, der onsdag er blevet fundet på en affaldssorterings-plads i den nordjyske by Nørresundby.

Der er tale om en 39-årig mand, der stammer fra Hjørring, men er kendt for at tage ophold i Aalborg.

Det oplyser Nordjyllands Politi.

Klokken 10:06 fik politiet en anmeldelse om et lig, der befandt sig på en affaldssortering beliggende på Engholmen i Nørresundby. Det var personalet på affaldsorteringen, der fandt den døde mand i en genbrugshal.

I videoen kan du se billeder fra stedet, hvor der er blevet fundet et lig på en affaldssortering på Engholmen i Nørresundby. Video: Rasmus Skaftved Vis mere

Til B.T fortæller efterforskningsleder Frank Olsen, at politiet endnu ikke kan sige, om der ligger en forbrydelse bag.

»Vi betragter dødsfaldet som mistænkeligt, men det er for tidligt at sige, om der ligger en forbrydelse bag, så længe vi ikke kender dødsårsagen. I morgen vil der blive foretaget en retsmedicinsk undersøgelse, og når vi sammenholder dødsårsagen med de tekniske spor i sagen, bliver vi forhåbentlig klogere,« siger Frank Olsen.

Den 39-årige mand er kendt i forvejen af politiet.

»Vi kender ham i forvejen for nogle forskellige småting. Han har adresse i Hjørring, men vi har truffet ham af og til i Aalborg i forbindelse med småkriminalitet,« siger Frank Olsen.

Politiet har været på findestedet siden lidt over ti onsdag formiddag, og teknikere har arbejdet på stedet hele dagen. Politiet har afhørt de ansatte på affaldsorteringen og andre mulige vidner.

»Teknikerne arbejder stadig derude med at sikre spor og for at stykke sammen, hvad det er der er sket,« siger Frank Olsen.

De pårørende til den 39-årig mand er blevet underrettet.