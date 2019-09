Der er fundet et lig i den spillehal i Padborg, hvor der tidligere fredag opstod en voldsom brand.

Det oplyser Syd- og Sønderjyllands Politi i en pressemeddelelse, hvori det også lyder, at det endnu er for tidligt at sige noget om, hvem afdøde er.

Personen er nemlig endnu ikke identificeret.

Dette sker ved et ligsyn, ligesom også dødsårsagen forventes at blive fundet her.

En giftig røg udviklede sig som følge af branden, og politiet måtte afspærre flere veje. Vis mere En giftig røg udviklede sig som følge af branden, og politiet måtte afspærre flere veje.

Dernæst skal pårørende underrettes.

I pressemeddelelsen oplyser politiet desuden, at efterforskningen på brandstedet fortsat pågår.

Det er endnu ikke afklaret, hvordan og hvor branden startede, men det er tidligere blevet beskrevet, at der lød en eksplosion, før flammerne brød ud omkring klokken 10.15.

Herefter udviklede der sig på stedet en giftig røg, og flere veje i området ved Industrivej blev afspærret.

Ligeledes blev der udsendt en beredskabsmeddelelse.

Flere af førnævnte veje er fortsat afspærret og vil være det frem til langt op af lørdagen.

Det gælder Industrivej og Toldbodvej.

På brandstedet bevogter både Syd- og Sønderjyllands Politi samt Hjemmeværnet.