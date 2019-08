Politiet i Malaysia fastholder deres teori om, at der ikke ligger en kriminel handling bag 15-årige Nora Quoirins forsvinden og død.

Men nu udtaler et ekspertmedlem af en frivillig eftersøgningsgruppe i Malaysia, at den 15-årige, udviklingshæmmede pige umuligt kunne have nået frem til det sted, hvor hendes lig blev fundet, på egen hånd.

Liget af den irsk-franske teenager Nora Quoirin blev tirsdag blev fundet i en slugt i den malaysiske jungle, efter at hun havde været forsvundet i 10 dage, kun to kilometer fra det sted, hun forsvandt.

»Nora kunne umuligt være nået til slugten alene. Vejen er vanskelig, selv for en, der er god til at være i junglen«, udtaler den frivillige ifølge Dailymail.

15-årig Nora Quoirin er forsvundet fra sit hotelværelse på Malaysia. Vis mere 15-årig Nora Quoirin er forsvundet fra sit hotelværelse på Malaysia.

Den frivillige påpeger, at man blandt andet skal krydse to meget dybe vandløb for at komme hen til det sted, hvor Nora blev fundet.

Nora Quoirin var udviklingshæmmet, yderst sårbar og kunne ikke klare sig selv. Derfor er hendes familie overbeviste om, at hun har været udsat for en forbrydelse.

Da Nora forsvandt, var hun kun iført undertøj, men da hun blev fundet, var hendes lig nøgent.

Også Noras franske bedstefar har udtalt, at det er absurd at tro, at Nora har nået slugten, hvor hun blev fundet, på egen hånd.

Både sporhunde og lighunde deltager i eftersøgningen af Nora. Foto: STR Vis mere Både sporhunde og lighunde deltager i eftersøgningen af Nora. Foto: STR

Politiet har fulgt et tip om, at en lokal skulle have set en ung, 'hvid' pige svømme i området den dag, Nora forsvandt.

Det lokale politi mener, at den 15-årige pige sultede ihjel i junglen.

Noras knuste forældre har bedt om, at man foretager en ny undersøgelse af Noras lig, så man kan være sikker på, at der ikke er nogen afgørende beviser, der er blevet overset.

Forældrene ønsker, at undersøgelsen skal finde sted uden for Malaysia, men det kan være problematisk og hindrende for efterforskningen, hvis afgørende spor i sagen bliver opdaget uden for Malaysia, skriver Dailymail.