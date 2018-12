Der er fundet et lig i den bil, der torsdag blev fundet i Kolding Lystbådehavn og som tilhører den drabssigtede Bent Ovesen.

»Vi har fundet et lig i bilen. Vi håber, at vi ved videre undersøgelser kan få lukket den her sag,« siger vicepolitiinspektør Frede Nissen fra Sydøstjyllands Politi, til TV Syd.

Frede Nissen oplyser, at der vil gå nogle dage, før undersøgelserne er gennemført.

