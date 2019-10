Fredag rykkede politiet ud til en eksplosionsagtig brand i Padborg. En person blev fundet død i bygningen.

Et lig, der fredag blev fundet i en udbrændt spillehal i Padborg, er blevet identificeret. De pårørende er blevet underrettet.

Intet tyder på en forbrydelse, oplyser Syd- og Sønderjyllands Politi. Politiet ønsker derfor heller ikke at komme nærmere ind på personens identitet. Det er således ikke oplyst, hvilket køn eller alder den afdøde har.

Det var fredag formiddag, at politiet rykkede ud til en eksplosionsagtig brand i spillehallen på Industrivej i Padborg.

Politiet modtog anmeldelsen om branden klokken 10.15, og da politi og brandvæsen nåede frem, var bygningen overtændt.

Branden udviklede giftig røg, og i nogle timer måtte folk i området holde sig inden døre.

Ved 15-tiden var branden igen under kontrol, men spillehallen blev svært beskadiget, og der var fare for at den styrtede sammen.

Derfor var det først fredag aften muligt at komme ind i den udbrændte spillehal, og her fandt politiet liget.

/ritzau/