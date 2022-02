Det var kameraet ved Aalborg Money Exchange på Vesterbro, der fangede de sidste billeder af den forsvundne 22-årige, Mia Skadhauge Stevn.

Det fortæller indehaver Huyen Thi Nguyen, der flere gange i løbet af mandagen var i kontakt med efterforskere fra Nordjyllands Politi.

Sidst var mandag aften, hvor de udbad sig en sikkerhedskopi af hendes overvågningsvideo.

»Efter jeg lukkede mandag kontaktede politiet mig og fortalte, at min videoovervågning var deres bedste mulighed indtil videre,« siger indehaveren, der med glæde gav materialet videre.

Politiet efterlyser denne bil, som Mia steg ind i på Vesterbro i Aalborg. Foto: Nordjyllands Politi

Det er videoen fra Aalborg Money Exchange, der viser Mia Skadhauge Stevn stige ind i en mørk bil foran Netto på Vesterbro.

Herfra har det ikke været muligt a klarlægge bilens videre færden, undtagen at den er kørt sydpå ad Vesterbro.

Huyen Thi Nguyen er selv mor til to, så forsvindingen af den 22-årige har sat tankerne i gang hos indehaveren.

»Jeg har det ikke godt. Jeg tænker på, at de unge mennesker har været i byen og har haft en god aften, og så kommer de ikke hjem på den måde. Det giver en masse bekymringer til familien. Jeg er ikke tryg,« siger hun.

Hun håber på, at Mia Skadhauge Stevn snart bliver fundet i god behold.

»Jeg tænker på alle forældre. De unge mennesker skal have lov at feste og hygge sig og komme godt og trygt hjem,« siger hun og fortsætter:

»Jeg har hele tiden håbet, at Mia bare er faldet i søvn et eller andet sted, og hendes telefon er død for strøm. Jeg håber stadig, hun ligger et sted og sover.«