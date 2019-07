Adskillige medlemmer af den berygtede og dybt kriminelle Levakovic-familie har klumpet sig sammen og bosat sig i en række lejligheder i det nybyggede Ørestad-kvarter Cobrahave på Amager.

På tre måneder har Levakovic-familiens indtog skabt så stor utryghed blandt adskillige beboere, at både politi og et privat vagtværn patruljerer i området dagligt.

Vagterne er hyret af C. W. Obel Ejendomme, der ejer lejlighederne i Cobrahave.

»Det er rigtigt, at vi har et vagtselskab derude, som går nogle runderinger for at sørge for, at beboerne er trygge. Vi tager selvfølgelig folks bekymringer alvorligt,« siger Torben Black, direktør for C.W. Obel Ejendomme.

Sigøjnerbossen Gimi Levakovic har sammen med sin familie spredt utryghed blandt beboerne i Cobrahave på Amager. Her har han lige fisket en parkeringsbøde væk fra forruden på den sorte Mercedes 500, der holdt foran hans lejlighed. Foto: B.T. Foto Vis mere Sigøjnerbossen Gimi Levakovic har sammen med sin familie spredt utryghed blandt beboerne i Cobrahave på Amager. Her har han lige fisket en parkeringsbøde væk fra forruden på den sorte Mercedes 500, der holdt foran hans lejlighed. Foto: B.T. Foto

Også nærpolitiet på Amager bekræfter, at man den seneste måned har modtaget en række henvendelser fra bekymrede borgere i Cobrahave.

'I den forbindelse har nærpolitiet haft en øget tilstedeværelse i området. Vi er i god dialog med både beboere, boligselskabet og andre lokale aktører og fortsætter den øgede tilstedeværelse i området,' skriver Mikkel Christiansen, politikommissær og leder af Amager Nærpoliti, i en e-mail til B.T. og uddyber:

'Vi tager utryghed blandt borgere meget alvorligt.'

Levakovic-familiens overhoved, Gimi 'Boss' Levakovic, insisterer dog på, at naboernes frygt er helt uden grund.

»Der er ikke noget at være bange for,« understreger han, da B.T.mødes med ham.

Sigøjner-familien flyttede ind i det nye kvarter i Ørestad, da tredje del af byggeriet i Cobrahave stod færdigt i foråret.

De første beboere i området ankom til deres spritnye lejligheder sent i 2018 og i starten af 2019.

I foråret 2019 startede tredje rykind af beboere, og i den forbindelse bosatte Levakovic-familien sig på mindst tre adresser i Cobrahave, hvor en bolig koster mellem 14.000 og 22.000 kroner om måneden i leje.

Gimi Levakovic får øje på B.T.'s fotograf. Han afviser, at naboerne i Cobrahave har grund til bekymring. Foto: B.T. Foto Vis mere Gimi Levakovic får øje på B.T.'s fotograf. Han afviser, at naboerne i Cobrahave har grund til bekymring. Foto: B.T. Foto

Blandt tilflytterne er familiens overhoved, Gimi 'Boss' Levakovic, og mindst tre nære familiemedlemmer med tunge straffeattester efter fængselsdomme.

Ifølge B.T.'s oplysninger har andre fremtrædende medlemmer af Levakovic-familien også deres daglige gang i området.

Og det har gjort, at flere beboere i stigende grad er blevet utrygge.

Det fortæller flere beboere, som ønsker at være anonyme, til B.T.

En mand fortæller eksempelvis, hvordan han er så bange for den berygtede familie, at han har skaffet sig en peberspray og et baseballbat, som han har liggende ved siden af sin seng.

Andre beskriver, hvordan familien 'fylder meget' i området, er højrøstede og nærmest har overtaget den gård, de bor i.

Flere beskriver også, hvordan der har været en del kriminelle og utryghedsskabende hændelser i det nye kvarter. Det er alt fra indbrud og tyverier til hærværk og husspektakler.

Det kan dog ikke fastslås, at de kriminelle forhold har noget med Levakovic-familien at gøre.

Kvarteret Cobrahaven i Ørestaden, hvor familien Levakovic bor. Lejlighederne koster mellem 14.000 og 22.000 kr. om måneden. Foto: B.T. Foto Vis mere Kvarteret Cobrahaven i Ørestaden, hvor familien Levakovic bor. Lejlighederne koster mellem 14.000 og 22.000 kr. om måneden. Foto: B.T. Foto

Selv forklarer Gimi Levakovic, at husspektaklerne intet havde med ham eller hans familie at gøre, og at han selv var med til at stoppe den voldsomme hændelse.

Alligevel fortæller flere af beboerne, at de er så utrygge, at de overvejer at flytte efter Levakovic-familiens indtog i kvarteret.

Hos boligselskabet C. W. Obel Ejendomme forklarer direktør Torben Black, at lejlighederne i første omgang blev udlejet til 'kvindenavne' – ingen af dem var Levakovic.

»Vi har så efterfølgende kunnet konstatere, at de bor her. Og det er rigtigt, at det så har skabt noget uro de seneste uger,« siger Torben Black:

»Der er jo tale om en familie, som er kendt i offentligheden. Deres ry og rygte har så betydet, at folk er blevet utrygge.«

Han forklarer, at ejendomsselskabet de seneste to uger har modtaget mellem fem og ti henvendelser fra beboere, som er utrygge på grund af Levakovic-familien.

»Det er vi kede af. Vi har oplevet beboere, som ringer til os og giver udtryk for deres bekymring og beder os om at få dem ud af ejendommen. Men sådan fungerer det jo ikke,« siger Torben Black:

»Så vidt vi ved, har de ikke truet nogen eller stjålet noget. De kan være lidt højrøstede, og de fylder lidt meget, om du vil. De samles nogle gange og går rundt, og der fremstår de som en stor gruppe. Det giver utryghed. Men det er vigtigt at sige, at de ikke direkte har generet nogen derude,« siger Torben Black.

Kvarteret Cobrahaven i Ørestaden, hvor mindst fire medlemmer af familien Levakovic har slået sig ned. Foto: B.T. Foto Vis mere Kvarteret Cobrahaven i Ørestaden, hvor mindst fire medlemmer af familien Levakovic har slået sig ned. Foto: B.T. Foto

Utrygheden har hos nogle beboere har dog været så markant, at C. W. Obel Ejendomme har hyret et privat vagtfirma, der nu patruljerer i området dagligt.

Derudover har man været i dialog med Levakovic-familien.

»Vi har ikke irettesat dem, for det er der ikke grundlag for. Men de ved godt, at der er noget bekymring,« siger Torben Black.

B.T. har gennem flere dage forsøgt at komme i kontakt med Gimi Levakovic. Det lykkedes fredag formiddag, da B.T. banker på døren til hans lejlighed i Cobrahave.

Han lukker B.T. ind til en en snak i sofaen, hvor han insisterer på, at han og hans familie intet har gjort galt. Han er meget indstillet på at leve fredeligt i de nye omgivelser, forklarer han.

Gimi Levakovic mener, at det i høj grad er fordomme på grund af efternavnet Levakovic, der har gjort naboerne utrygge.

»Det kan godt være, der har været lidt larm ude i gården, og det er selvfølgelig ikke okay,« siger Gimi Levakovic til B.T.:

»Men folk, der føler sig utrygge, de er velkomne til at banke på min dør og tale med mig på en stille og rolig måde. Der er ikke noget at være bange for,« siger Gimi Levakovic.

Gimi Levakovic mener ikke, at hans nye naboer har nogen grund til utryghed. »Hvis jeg havde gjort noget kriminelt, så sad jeg jo ikke her nu,« siger han, da B.T. er på besøg i hans lejlighed. Foto: B.T. Foto Vis mere Gimi Levakovic mener ikke, at hans nye naboer har nogen grund til utryghed. »Hvis jeg havde gjort noget kriminelt, så sad jeg jo ikke her nu,« siger han, da B.T. er på besøg i hans lejlighed. Foto: B.T. Foto

Han er klar til at tage et møde med beboerne for at mane til ro.

»Jeg har det allerede godt med flere af naboerne,« siger Gimi Levakovic:

»Så hvis det skal være sådan, så vil jeg gerne holde et møde.«

Han afviser blankt, at han har noget med nogen som helst form for kriminalitet i området at gøre. Han erklærer sig tilfreds med, at politi og vagtværn er i området.

»Hvis jeg havde gjort noget kriminelt, så sad jeg jo ikke her nu,« siger Gimi Levakovic og henviser til, at han så ville være fængslet med det samme.