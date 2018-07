Dollar Levakovic og Angelo Levakovic, der begge er en del af den berygtede og kriminelle Levakovic-familie, blev onsdag fremstillet i grundlovsforhør i Retten på Frederiksberg.

De to fætre, der begge tidligere er straffet, er sigtet for at have begået indbrud i en lejlighed i Vanløse, hvor de skal have stjålet parfume og kontanter til en værdi af cirka 10.000 kroner.

Det fremgår af retsbogen, som B.T. er i besiddelse af.

Af retsbogen fremgår det, at de to fætre i tirsdags sammen med to andre gerningsmænd først skal have begået et indbrud i en lejlighed i Vanløse, hvor de altså menes at have stjålet parfume og kontanter. Herefter drog de ifølge retsbogen videre til et andet lejlighedskompleks i byen, hvor de fire mænd havde i sinde at begå endnu et indbrud.

Denne gang gik den ikke, da beboere i opgangen opdagede deres indbrudsforsøg. Levakovic-fætrene og deres medgerningsmænd flygtede ifølge retsbogen fra stedet, men blev efterfølgende anholdt af politiet. Begge fætre er sigtet for de to indbrudsforsøg, mens Dollar Levakovic også er sigtet for at være i besiddelse af en låsbar foldekniv.

Begge Levakovic-medlemmer erklærede sig i retten skyldige i sigtelserne. Retten skulle desuden tage stilling til, om fætrene skulle varetægtsfængsles, men det fandt dommeren ikke grundlag for, så de to sigtede kunne forlade retten efter retsmødet.

Det er bestemt ikke første gang, at Levakovic-familien stifter bekendtskab med det danske retssystem, og både Dollar og Angelo Levakovic har da også flere domme på deres straffeattest.

Dollar Levakovic er tidligere blevet idømt næsten to års fængsel for grov vold, mens Angelo Levakovic har to behandlingsdomme efter blandt andet at have kidnappet en 16-årig dreng.

Levakovic-familien er flere gange blevet kaldt 'Danmarks mest kriminelle familie', og allerede tilbage i 2011 kunne B.T. skrive, at familien dengang havde kostet den danske stat intet mindre end 74 millioner kroner.