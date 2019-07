Det er en af Danmarks mest kendte familier, der er flyttet til Cobrahave i Ørestaden på Amager.

Levakovic-familien er dog mere berygtet end berømt, og årsagen til det kender naboerne til familien kun alt for godt.

Den kriminelle løbebane er stort set uden ende, men det er velkendt, hvor den begynder: hos familieoverhovedet Gimi Levakovic, 60, der er selvudnævnt boss i sigøjnerklanen.

Han kom for knap 50 år siden til Danmark med sine forældre som en del af en flok på 69 sigøjnere, der i 1970 uden tilladelse slog sig ned på Amager Fælled.

Altså kun få km fra bebyggelsen på Else Alfelts Vej, hvor de aktuelle problemer er opstået omkring Levakovic-familien.

Gimi Levakovics far, Dusi, var overhoved for de tilrejsende sigøjnere i 1970, som det daværende Fremmedpoliti efter to års skærmydsler havde fået nok af.

Politiet indstillede til det politiske system, at Levakovic-klanen og de øvrige sigøjnere skulle smides ud af Danmark.

Men i sidste ende besluttede den socialdemokratiske regering med Anker Jørgensen i spidsen at lytte mest til sigøjnernes ønske om at blive og opføre sig ordentligt som 'arbejdsomme folk', der med glæde ville betale skat.

Vi giver vort ord på at overholde de danske love Levakovic-familien i 1972

'Vi giver vort ord på at overholde de danske love,' stod der blandt andet i sigøjnernes daværende ansøgning om opholds- og arbejdstilladelse.

Knap 50 år senere vidner hundredvis af retssager med tusindvis af forbrydelser begået af Levakovic-familien dog om en noget anden virkelighed.

En virkelighed, som i 2016 også var ved at indhente klanboss Gimi Levakovic i form af en udvisning af Danmark.

Gimi Levakovic havde dengang 28 domme bag sig. Men Højesteret besluttede med afsæt i Den Europæiske Menneskerettighedskonvention, at det ikke var nok til at udvise ham.

Sigøjnerbossen Gimi Levakovic har sammen med sin familie spredt utryghed blandt beboerne i Cobrahave på Amager. Her har han lige fisket en parkeringsbøde væk fra forruden på den sorte Mercedes 500, der holdt foran hans lejlighed. Foto: B.T. Foto Vis mere Sigøjnerbossen Gimi Levakovic har sammen med sin familie spredt utryghed blandt beboerne i Cobrahave på Amager. Her har han lige fisket en parkeringsbøde væk fra forruden på den sorte Mercedes 500, der holdt foran hans lejlighed. Foto: B.T. Foto

Tilknytningen til Danmark var for stor, vurderede landets højeste domstol.

Især fordi han han havde boet i Danmark det meste af sit liv og havde fuld forældremyndighed over to mindreårige børn.

Byretten havde ellers sagt 'ja' til en udvisningsdom, mens Østre Landsret sagde 'nej'.

Dommen i Højesteret faldt på trods af, at Gimi Levakovic samlet har fået over 10 års fængsel for alt fra tyveri, bedrageri, vold og trusler samt overtrædelse af færdselsloven.

2011 fik han eksempelvis to års fængsel for at have kørt ekshustruen ned med 40 km/t.

I 2006 blev han idømt et års fængsel for at have banket et familiemedlem med en kølle og trampet på ham, så hans lunge punkterede.

Efterfølgende opsøgte han voldsofferet på Bispebjerg Hospital, hvor han trak hans iltslange ud af næsen og truede med at slå ham ihjel, hvis han vidnede imod ham.

Desuden omfatter dommene vold mod myndighedspersoner og trusler med pistol.

Gimi Levakovic har i mange år været beskrevet i medierne. Han blev imidlertid for alvor kendt, da han medvirkede i dokumentarprogrammet 'Sigøjnerbossen og hans berygtede familie' på TV2 i 2015.

Han gik ud af skolen efter 7. klasse og har aldrig haft et arbejde.

Gimi Levakovic mener ikke, at hans nye naboer har nogen grund til utryghed. »Hvis jeg havde gjort noget kriminelt, så sad jeg jo ikke her nu,« siger han, da B.T. er på besøg i hans lejlighed. Foto: B.T. Foto Vis mere Gimi Levakovic mener ikke, at hans nye naboer har nogen grund til utryghed. »Hvis jeg havde gjort noget kriminelt, så sad jeg jo ikke her nu,« siger han, da B.T. er på besøg i hans lejlighed. Foto: B.T. Foto

Alligevel bor han nu i de moderne og dyre lejligheder i Cobrahave på Amager, hvor også mindst tre af hans nære og kriminelle familiemedlemmer nu har officiel folkeregisteradresse i samme bebyggelse.

Det drejer sig om en søster og to nevøer til sigøjnerbossen.

To af dem har dog behændigt skiftet det lidt slidte Levakovic-efternavn ud med hver sit pæredanske efternavn, som på ingen måde leder tankerne hen på årelang klan-kriminalitet.

Navneskiftet har tilsyneladende hjulpet dem til at få en lejlighed i kvarteret, uden at udlejeren i første omgang opdagede, at de tilhørte Levakovic-familien.

En af dem er nevø til Gimi og bærer rundt på en dom for skatteunddragelse på hele 330.000 kroner.

Som kontanthjælpsmodtager kørte han rundt på de danske veje i to luksusbiler, en Chrysler og en Mercedes, der dog var indregistreret i Sverige, så han ikke havde betalt dansk afgift på bilerne.

Han hedder nu Lorenzen til efternavn.

Også en af Gimis søstre har taget et nyt efternavn: Winther.

Hun er i tidens løb blevet tiltalt og dømt sammen med flere af sine kvindelige familiemedlemmer for bl.a. tricktyverier, røveri og bedrageri.

Til gengæld har en anden af sigøjnerbossens nevøer beholdt sit efternavn i Ørestaden, selv om han allerede som 13-årig vakte opsigt ved at blive anholdt og siden dømt for at have deltaget i en gruppevoldtægt af en 30-årig kvinde på Strøget.

Kvarteret Cobrahaven i Ørestaden, hvor familien Levakovic bor. Lejlighederne koster mellem 14.000 og 22.000 kr. om måneden. Foto: B.T. Foto Vis mere Kvarteret Cobrahaven i Ørestaden, hvor familien Levakovic bor. Lejlighederne koster mellem 14.000 og 22.000 kr. om måneden. Foto: B.T. Foto

I 2011 fik han også en behandlingsdom for at have kidnappet en 16-årig. Gennem flere timer var teenageren frihedsberøvet, mens han under trusler blev beordret til at skaffe penge til gangsteren.

Mens klan-overhovedet, Gimi Levakovic, for få år siden var tæt på at blive smidt ud af Danmark efter samlede straffe på 10 års fængsel, er foreløbig fire andre familiemedlemmer blevet dømt til udvisning for bestandigt.

Det drejer sig om:

Jura Levakovic i 2012.

Jura Levakovic - udvist efter en lang række domme for overfald, røverier og tyverier. Har foreløbig to gange overtrådt sit indrejseforbud. Vis mere Jura Levakovic - udvist efter en lang række domme for overfald, røverier og tyverier. Har foreløbig to gange overtrådt sit indrejseforbud.

Før han blev 18 år, var han dømt fire gange for røveri og lovovertrædelser med narkotika. Siden fulgte en række domme for røverier, tricktyverier og våbenbesiddelse. Udvist i forbindelse med en dom på fem års fængsel for et hjemmerøveri og et bankrøveri.

Django Levakovic i 2013.

Django Levakovic - udvist for bestandigt efter over 30 domme. Har foreløbig tre gange overtrådt sit indrejseforbud. Vis mere Django Levakovic - udvist for bestandigt efter over 30 domme. Har foreløbig tre gange overtrådt sit indrejseforbud.

Blev sammen med sin bror Stefano idømt fem et halvt års fængsel og udvisning i 2013 for et groft hjemmerøveri mod en pensionist i Kastrup.

Tidligere idømt samlet 20 års fængsel for indbrud, grov vold, tricktyverier og røverier.

Stefano Levakovic i 2013.

Udvist samtidig med sin bror Django efter deres fælles hjemmerøveri i Kastrup. Tidligere også dømt for bl.a. røveri og tyverier.

Alpacino Petrovic i 2015.

Alpacino Levakovic - udvist efter vanvidskørsel gennem Københavns gader i en rus af hash og kokain. Vis mere Alpacino Levakovic - udvist efter vanvidskørsel gennem Københavns gader i en rus af hash og kokain.

Nevø til de udviste Levakovic-brødre. Blev selv udvist fra Danmark i 12 år sammen med en dom på 15 måneders fængsel efter vanvidskørsel i København i en rus af hash- og heroin.

Har ligesom andre af de udviste slået sig ned i Sverige og blev i 2017 anholdt i Jylland i forbindelse med et tricktyveri.