Sydafrika får ikke 46-årige kvinde udleveret til en straffesag om bortførelse af lille barn.

Rigsadvokaten har torsdag besluttet at udlevere en lettisk kvinde til hjemlandet, efter at hun har været fængslet i mere end 14 måneder.

Afgørelsen er truffet, fordi Letland i sidste øjeblik før en planlagt udlevering til Sydafrika udstedte en europæisk arrestordre.

Derefter har den danske anklagemyndighed besluttet at slå en streg over en tidligere afgørelse om at sende Kristne Misane til et fængsel i Sydafrika. Denne afgørelse var godkendt af de danske domstolene som lovlig.

I det langstrakte forløb har der tre gange været konkrete planer om, at sydafrikanske betjente skulle overtage den 46-årige kvinde - men hver gang er de blevet aflyst.

I et retsmøde torsdag i Københavns Byret ser Misane træt ud. Hun virker også lettet.

Her giver hun samtykke til at blive udleveret til hjemlandet. Letland har i længere tid presset på for at undgå, at statsborgeren blev sendt til Sydafrika.

Her er hun sigtet for foragt for retten og for at have fjernet sit dengang treårige barn fra landet på trods af en retskendelse. Hun sigtes også for andre forhold.

/ritzau/