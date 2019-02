Østjyllands Politi efterlyser onsdag aften den 32-årige Ingus Janson, som er lettisk statsborger.

Det er mandens hustru i Letland, der har meldt ham savnet, da Ingus Janson ikke har været set siden 29. oktober 2018.

»Vi er ikke bange for, at han gør skade på sig selv, men der er en stakkels kone, som ikke kan få fat i sin mand, der har været væk i et par måneder. Familien tror, at han kan være i Jylland og måske i Aarhus-området;« siger Jens Rønberg, vagthavende ved Østjyllands Politi.

Politiet såvel som organisationen Missing People skriver, at den efterlyste Ingus Janson er en flittig blaffer.

Privatfoto af den savnede Ingus Janson fra Letland. Vis mere Privatfoto af den savnede Ingus Janson fra Letland.

Bilister kan derfor med fordel kigge efter den efterlyste på rastepladser og i storbyerne.

Det vides ikke, hvorfor Ingus Janson har forladt sit hjemland, eller hvor han præcis befinder sig.

Sidst han blev set, var han klædt i en grå jakke med hætte, mørkegrønne arbejdsbukser, sko og brun rygsæk. Han er 185 cm høj og er almindelig af bygning. Han har lysebrunt kort hår og skæg.

Har du set Ingus eller har informationer, der kan hjælpe de pårørende, bedes du rette henvendelse til politiet på 114 eller til Missing People på tlf. 71 74 76 76.