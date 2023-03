Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Retten i Roskilde har idømt et vognmandsfirma fra Letland en bøde på 450.000 kroner.

Firmaet straffes for brud på hviletidsbestemmelserne.

Det var en rutinestandsning, der lagde grunden for den sag, hvor et lettisk firma nu er blevet idømt 450.000 kroner i bøde.

Der var altså som sådan ikke nogen anledning til, at lastbilen blev stoppet. Men det viste sig, at det førerkort, der sad i den standsede lastbil, ikke var chaufførens.

Hans kort lå nemlig pakket ind i sølvpapir og gemt væk under gulvmåtten i lastbilens førerhus.

På den baggrund blev det lettiske firma, som chaufføren kørte for, tiltalt, da man mente at firmaet var ansvarlige for overtrædelsen.

Det lettiske firma nægtede sig skyldig, men blev altså dømt for overtrædelsen. Blandt andet fordi to af firmaets chauffører tidligere er blevet dømt for overtrædelse af loven for hviletid.

Politiet oplyser, at to af firmaets lastbiler er blevet konfiskeret, og at man beholder dem, indtil bøden er betalt.