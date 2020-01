Fængslet lettisk kvinde har søgt om asyl i Danmark. Hun frygter forfølgelse ved udlevering til Sydafrika.

En dansk retsafgørelse om at udlevere en lettisk kvinde til et fængsel i Sydafrika kan hvile på en misforståelse. Det tyder en udtalelse fra Letlands øverste anklager på.

Kvinden, Kristine Misane, skal udleveres, sådan som Rigsadvokaten har truffet beslutning om, bestemte Østre Landsret i august sidste år.

Danske betjente havde taget fat i kvinden, da hun flygtede fra Sydafrika sammen med sin datter på tre år. Den 8. december 2018 mellemlandede mor og barn i lufthavnen i Kastrup.

Hun var bange for barnets far, der har været voldelig, har hun fortalt. I Sydafrika sigtes hun blandt andet for at have fjernet barnet i strid med en retlig afgørelse.

Lige siden anholdelsen, altså i snart 14 måneder, har Kristine Misane siddet i Vestre Fængsel.

I august sidste år fastslog Østre Landsret i en kendelse, at en udlevering vil indebære et alvorligt indgreb i Kristine Misanes familieliv. Men indgrebet er alligevel i orden. Det er begrundet i et "legitimt hensyn til at undgå straffrihed for personer, der har begået en lovovertrædelse", hedder det.

Det indgår desuden i begrundelsen, at Letlands myndigheder fik mulighed for at overtage sagen, fremgår det af dommernes præmisser:

"Det bemærkes herved, at Rigsadvokaten ved den foretagne underretning af de lettiske myndigheder har givet Kristine Misanes hjemland mulighed for at overtage retsforfølgningen".

Men reelt havde Letland ikke den mulighed, fremgår det af en mail, hvori Letlands rigsadvokat besvarer spørgsmål fra Ritzau om sagen.

Letland havde intet lovligt grundlag for at udstede en arrestordre, hedder det. Det skyldes, at Kristine Misane i Letland højst stod til en straf på tre måneder. Og det er lavere end det krav, som er nævnt i en rammeafgørelse fra EU.

Der var heller ikke andre muligheder for Letlands myndigheder for at få statsborgeren udleveret, hedder det i mailen.

Professor i strafferet ved Københavns Universitet Thomas Elholm er blevet forelagt redegørelsen fra Letlands rigsadvokat. Han finder den "meget overbevisende, fagligt korrekt og udtømmende".

Samtidig understreger han, at han ikke dermed forholder sig til sagens øvrige omstændigheder og sagens behandling i Danmark.

Kristine Misane har søgt om asyl i Danmark. Men Udlændingestyrelsen har afvist dette som åbenbart grundløst, oplyser advokat Niels-Erik Hansen. Han arbejder på at få afgørelsen indbragt for Flygtningenævnet.

- Det er en dybt tragisk sag, siger han.

En udlevering vil være i strid med FN's kvindekonvention, fordi hun vil risikere en kønsspecifik forfølgelse i Sydafrika, som er stærkt kvindeundertrykkende, mener han.

/ritzau/