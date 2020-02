I Riga har anklager udstedt en arrestordre på den lettiske mor, der har siddet i dansk fængsel i 14 måneder.

Bare et par døgn før en planlagt udlevering af en lettisk kvinde fra Danmark til Sydafrika har Letland udstedt en europæisk arrestordre på hende.

Det bekræfter Letlands øverste anklager tirsdag i en mail til Ritzau.

Med dette skridt forsøger Letlands myndigheder i sidste øjeblik at hindre, at Danmark udleverer Kristine Misane til en straffesag i Sydafrika.

Siden 9. december 2018 har hun siddet i en celle i Vestre Fængsel i København.

Betjente anholdt hende under en mellemlanding i lufthavnen i Kastrup, fordi Sydafrika havde efterlyst hende, og siden da har dommere igen og igen forlænget varetægtsfængslingen.

I Sydafrika er hun eftersøgt for foragt for retten og for at have fjernet sit dengang treårige barn fra landet på trods af en retskendelse om, at det ikke måtte ske. Barnets far er sydafrikansk statsborger. Også andre sigtelser indgår i sagen.

I de mere end 14 måneder har hun forsøgt at hindre en udlevering. Hun frygter at dø i et sydafrikansk fængsel, har hun sagt.

Imidlertid har domstolene trods advokaters indsigelser godkendt Rigsadvokatens afgørelse om, at den 46-årige mor skal udleveres. Undervejs i striden har barnet været passet af en søster i Letland.

Advokaterne har især påpeget risikoen for nedværdigende behandling i strid med menneskerettighederne.

I sidste uge besluttede Østre Landsret at forlænge fængslingen til 20. februar - altså på torsdag. Meningen er, at sydafrikanske betjente skal komme til Danmark og afhente hende inden da, fremgik det af retsmødet forleden.

Allerede tidligt i forløbet - godt en måneds tid efter anholdelsen - fik Letland af Danmark mulighed for at overtage strafforfølgningen. Men Letlands øverste anklager afslog dengang.

Dette skyldes, at strafferammen i Letland for en såkaldt barnebortførelse ikke er tilstrækkelig høj. Et ja tak til Danmarks tilbud ville være ulovligt og var således ikke muligt, har Letlands øverste anklager tidligere fastslået i en længere redegørelse.

Men nu er der altså alligevel udstedt en arrestordre.

Forløbet har flere gange undervejs spidset til. Tidligere på måneden blev Danmarks ambassadør i Riga for eksempel kaldt til en samtale i Letlands udenrigsministerium.

Mandag drøftede Letlands præsident, Egil Levtis, sagen med flere ministre i regeringen.

To gange er en planlagt udlevering til Sydafrika blevet udsat. Første gang var 20. november sidste år.

Udsendelsen blev stoppet, fordi Kristine Misane søgte om asyl i Danmark, netop som et fly med sydafrikanske betjente havde sat hjulene på asfalten i Kastrup Lufthavn. Og næste gang var onsdag i sidste uge.

Endvidere har en dommer i Københavns Byret to gange besluttet at løslade Kristine Misane, men i begge tilfælde er afgørelserne blevet omgjort af Østre Landsret.

/ritzau/