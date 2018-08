Bil kom ind på letbanens spor i nærheden af kulturhuset Dokk1. Ingen er kommet alvorligt til skade.

Aarhus. Et letbanetog i Aarhus er tirsdag stødt ind i en bil ved Dokk1, der er et kulturhus og bibliotek, som ligger ved havnen. To personer befandt sig i bilen, oplyser netmediet jp.dk.

Den ene af de to måtte skæres fri fra bilen, men ingen er kommet alvorligt til skade ved sammenstødet, siger politiet til mediet.

Umiddelbart er der ingen forklaring på, hvorfor bilen befandt sig på skinnerne, oplyser politiet til Ritzau.

Uheldet er sket lidt før klokken 14, og som følge af sammenstødet blev letbanens kørsel i centrum indstillet. Strækningen mellem Aarhus og Odder, som åbnede fredag, kører fortsat.

/ritzau/